«Признание не поможет»: как накажут мужчину, который застрелил племянника друга в Ингушетии

Страшная трагедия произошла в Ингушетии: 13-летний ребенок погиб от пули. Все произошло из-за пьяной неприязни двух взрослых.

Как сообщают СМИ, мужчины выпивали на частном участке и вдруг не сошлись во мнениях. В порыве гнева хозяин дома расстрелял автомобиль своего гостя из ружья, но оказалось, что там сидел и играл его племянник. Мальчика спасти не удалось.

Позже виновный в смерти ребенка сам пришел в полицию и сдал оружие. О том, какое наказание грозит мужчине, и есть ли в этой трагедии вина родителей, рассказал юрист Юрий Капштык.

«Мужчине грозит до 20-ти лет лишения свободы. Отягчающим факторов является то, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. То, что он добровольно пришел в полицию, сдал ружье — это фактор, имеющий значение для следствия. Но умер несовершеннолетний, поэтому признание не поможет», — пояснил юрист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметил, что никаких фактов вины родителей в данном случае нет, так как ребенок достаточно взрослый.

«Нельзя утверждать, что человек, расстрелявший машину, знал о ребенке в машине и сделал это специально. Поэтому здесь, конечно, имеется факт убийства, смерть по неосторожности, причинение вреда имуществу, но вины родителей в этом нет. Они же не специально посадили ребенка в автомобиль под обстрел», — подчеркнул Капштык.

Ранее мы рассказывали, повторит ли бизнесмен Дмитрий Портнягин судьбу Блиновской.