Призрак прошлого: как убийца тети Шаляпина выходил на свободу благодаря сроку давности

Следственный комитет России возобновил расследование уголовного дела об убийстве двух женщин, совершенном в Волгограде в 1996 году. По данным ведомства, жертвами являлись родственницы артиста Прохора Шаляпина, сообщает Life.ru.

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль. Он поручил предоставлять ему отчеты о ходе всех следственных действий.

В 2020 году по подозрению в совершении данного преступления был задержан 52-летний Алексей Лиманский. По информации следствия, он признался в убийстве одной из женщин. Ранее уголовное дело было прекращено в 2021 году в связи с истечением срока давности.

В настоящее время Лиманский отбывает двухлетний срок лишения свободы за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

