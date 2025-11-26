«Призрак прошлого». Муляж черепа, найденный в бетоне пирса, напугал полицию и строителей

В американском штате Массачусетс произошел инцидент, который на несколько дней взволновал общественность и правоохранительные органы.

Как сообщает New York Post, во время демонтажа старого пирса сотрудники строительной компании совершили тревожную находку: внутри бетонной конструкции они обнаружили объект, сильно напоминающий человеческий череп.

Обнаружив останки 20 ноября в процессе распила плиты, рабочие немедленно прекратили работу и уведомили полицию. Изъятые кости были направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления обстоятельств происшествия.

Первоначально возникла версия о возможном криминальном следе, связанном с печально известной бандой Winter Hill, орудовавшей в этом районе в 1970-х годах. Ее лидер, Джеймс Балджер, был осужден за множество убийств. Однако вскоре расследование приняло неожиданный оборот. Специалисты установили, что череп является искусной бутафорией. Несмотря на это, тайна того, как муляж оказался наглухо замурован в бетоне, так и осталась нераскрытой.

