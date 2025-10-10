Призраки в классе: школьники Ганы обнаружили в классе тело неизвестного

В одной из школ муниципалитета ГА Саут (Большая Аккра) произошел трагический инцидент, повергший в шок местных жителей.

Как сообщает издание Ghana Web, 8 октября группа школьников, пришедшая на занятия, стала невольной свидетельницей жуткой находки: в учебной аудитории они обнаружили тело неизвестного мужчины.

По информации следствия, помещение, где обычно проходят уроки, стало последним пристанищем для погибшего. Его бездыханное тело лежало на полу между ученическими партами и было накрыто москитной сеткой. Как выяснилось, дети были знакомы с этим человеком — по их словам, они видели его в этом же классе еще в понедельник. Незнакомец тогда жаловался школьникам на плохое самочувствие, ссылаясь на некую болезнь.

Педагогический состав учебного заведения крайне обеспокоен состоянием детей. По словам одного из учителей, произошедшее нанесло серьезную психологическую травму ученикам, ставшим свидетелями этой трагедии.

Между тем, инцидент вскрыл системные проблемы, долгое время игнорировавшиеся властями. Представитель местной ассоциации землевладельцев сделал громкое заявление, отметив, что школа уже давно превратилась в неконтролируемое пристанище для маргинальных элементов. По его словам, в заброшенные в нерабочее время помещения регулярно проникают хулиганы, наркозависимые лица и секс-работницы. Неоднократные обращения к властям с просьбой организовать охрану образовательного учреждения, по словам активиста, так и остались безрезультатными.

