Прямая линия на тему деятельности библиотек пройдет в Московской области

В следующую среду в Московской области пройдет прямой эфир, посвященный деятельности библиотек региона. Об этом сообщили в областном Министерстве культуры и туризма.

В ведомстве уточнили, что в обсуждении примет участие директор Московской губернской универсальной библиотеки Елена Замышляйченко. В ходе дистанционной встречи участники обсудят развитие библиотек, предлагаемые ими услуги и не только. Задать свой вопрос можно заранее здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.