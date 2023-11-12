Прямо сейчас в поезде Москва-Симферополь ищут взрывчатку, состав экстренно остановили под Тамбовом

О происходящем в эти самые минуты на станции Мичуринск-воронежский в Тамбовской области передает Mash.

Сообщается, что полицейским утром в воскресенье, 12 ноября, поступила информация, что состав скорого поезда Москва-Симферополь заминирован. После этого состав остановили на ближайшей станции в Мичуринске, пассажиров всех попросили покинуть вагоны и выйти на перрон.

«Взрывчатку ищут прямо сейчас в пассажирском поезде Москва – Симферополь на станции Мичуринск-Воронежский. Пассажирам объявили об угрозе взрыва и вывели все несколько сотен человек на перрон», - приводится в публикации.

На месте в настоящее время работают полицейские, кинологи с собаками и сотрудники иных региональных экстренных служб.