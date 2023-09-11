«Прямое суеверие»: популярные обычаи в день Усекновения главы Иоанна Предтечи оказались греховными

Великий праздник — Усекновение главы Иоанна Предтечи — окутан массой поверий, которые трепетно соблюдаются людьми. Однако большинство таких обычаев, хоть и выглядят логично, не имеют ничего общего с православием.

Священник Николо-Кузнецкого Храма иерей Филипп Ильяшенко рассказал, что значит этот день и как его необходимо провести. Для начала нужно понять, о ком идет речь.

«Иоанн Предтеча жил в пустыне, носил одежду из грубой шерсти и ел дикий мед с крыльями саранчи. Совершеннейший аскет. Известен как последний пророк Ветхого завета и один из первых святых Нового, а также как проповедник покаяния. Он крестил, погружая в воду, не только людей, но и самого Христа», — рассказал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

День, который стал праздником памяти, был трагичным. Связан он с развратом и злоупотреблением алкоголем.

«За выступление против нравственного беззакония Иоанн был посажен в тюрьму. В день, который стал памятным, царь устраивал торжество по случаю своего дня рождения. Во время пира началась бесстыдная женская пляска, в которой участвовала девушка — дочь супруги его брата, с которой правитель сожительствовал. В пьяном угаре царь пообещал красавице отдать все, что она пожелает, а та попросила принести голову Иоанна на блюде», — сообщил священник.

Информацию о том, что в эту дату запрещается брать в руки нож и есть пищу округлой формы, Ильяшенко назвал заблуждением.

«Это прямое суеверие, ложная вера. День сугубо постный, а потому яйца и картофель, которые якобы нельзя употреблять, наоборот, есть надо. Церковь обличает такие убеждения, а следование им считает грехом», — подчеркнул собеседник.

Также священник рассказал, что действительно необходимо сделать православным гражданам в этот день.

«Каждому нужно задуматься о покаянии, о причинах случившегося — похоти, пьянстве, безнравственности. Вспомнить о личной ответственности, о нравственном законе, сделать шаг навстречу целомудренной жизни и помянуть величайшего пророка», — подвел итог священнослужитель.

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