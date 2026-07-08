Прямой рейс до Занзибара перевернул рынок: Африка наращивает турпоток на 20–25 процентов

Соруководитель комитета РСТ Дмитрий Арутюнов сообщил, что спрос на Черную Африку прибавляет 15–20 процентов год к году, компания даже наняла дополнительного сотрудника под направление. По его словам, билеты Air Tanzania примерно на 20 процентов дешевле стыковочных через Ближний Восток, а Занзибар отлично сочетается с сафари, поскольку обратный вылет выполняется с материка — из Дар-эс-Салама. Летом вне конкуренции Восточная Африка, где проходит Великая миграция, и первые строчки занимают Танзания и Кения, часто комбинируемые туристами. Южную Африку тоже запрашивают активно, причем не только ЮАР, но и Замбию, Зимбабве, Ботсвану. При этом эксперт заметил, что росту мешает нехватка позитивного пиара: новости пугают мухой цеце и экзотическими лихорадками, а у самих стран нет бюджетов на продвижение, так что лучшую рекламу делают сами туристы своими постами и рассказами.

В ITM group подтверждают устойчивый рост. Руководитель PR-отдела Андрей Подколзин уточнил, что более 60 процентов бронирований по Танзании приходится на сафари, около 30 процентов — на пляжный отдых. Топ-3 стран — ЮАР, Кения и Танзания, а самый популярный формат — комбинированные туры, где сафари соединяют с винными маршрутами, городскими экскурсиями или пляжным релаксом. Соотношение пакетных туров и наземного обслуживания составляет примерно 70 на 30. Среди новинок — Уганда, Намибия, Зимбабве и экспедиционные поездки на Сан-Томе и Принсипи, растет и семейный сегмент. Стоимость комбинированного тура «Сафари + Занзибар» стартует от ₽107 тыс. на человека, пакетные туры на Занзибар с прямым перелетом на двоих — от ₽190 тыс. в трехзвездочных отелях с завтраками и от ₽242 тыс. по системе «все включено». Минимальный тариф на прямые рейсы Air Tanzania туда и обратно составляет от ₽72,9 тыс., и сокращение времени в пути уже кратно увеличило продажи. По итогам летнего сезона рынок ожидает рекордный рост в 20–25 процентов к прошлому году, а ключевым драйвером станет Танзания при сохранении высоких позиций ЮАР и Кении.