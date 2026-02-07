Прямой рейс на стройку: где готовят будущих дворников для Питера и сварщиков для Урала

Как отмечают эксперты, это стало настоящим тектоническим сдвигом на рынке труда, где традиционные источники кадров уже не покрывают потребности. Соглашение об упрощении трудовой миграции, подписанное во время визита президента России в Индию, закрепило этот новый вектор.

Статистика показывает стремительный рост. Если в 2021 году гражданам Индии было выдано около 5 тысяч разрешений на работу, то в прошлом году этот показатель превысил 56 тысяч. Общее число разрешений, выданных иностранцам в 2025 году, достигло максимума с 2017 года, составив более 240 тысяч. Поток мигрантов увеличивается не только из Туркменистана и других стран СНГ, но и из более отдаленных государств: Бангладеш, Шри-Ланки, Мьянмы и Китая.

Работники из этих стран привлекаются в строительство, сферу общепита и коммунальные службы. Например, в Санкт-Петербурге индийские дворники, прошедшие несколько месяцев стажировки и изучения русского языка, уже вышли на уборку улиц. Для бизнеса ключевым преимуществом таких мигрантов становится их привязка к конкретному работодателю через визовый режим и контракты, что обеспечивает большую стабильность кадров по сравнению с часто меняющими работу гражданами безвизовых стран.

Чтобы обеспечить приток квалифицированных кадров, рекрутинговые агентства и отраслевые ассоциации начали открывать учебные центры прямо в странах-донорах. Один из таких центров, созданный для подготовки и сертификации сварщиков, уже работает в индийском Ченнаи.

Ранее дерматолог Кузнецов предупредил об опасности самолечения выпадения волос.