Пряники, самбо и бассейн: как проходит новогодняя лагерная смена для детей из Подольска

Около двухсот детей отправились на новогодние каникулы в Детско-юношеский оздоровительный центр «Родина» в Подольске. Среди участников зимней смены — две спортивные группы, занимающиеся самбо и тхэквондо, а также дети участников специальной военной операции.

Программа пребывания составлена так, чтобы сочетать отдых, оздоровление и творческое развитие. Для детей организованы новогодний утренник и Рождественский концерт, многочисленные мастер-классы: от росписи пряников и создания украшений до выжигания по дереву и макраме.

Физическая активность обеспечивается ежедневными спортивными мероприятиями, посещением бассейна, тренажерного зала и катанием на ватрушках. Как отметила директор центра Наталья Улыбышева, с детьми работает опытный педагогический отряд.

Для многих ребят эта поездка стала первым опытом отдыха в лагере. Юная подольчанка Саша Васильева поделилась ожиданиями: ее привел пример подруг, и она планирует не только развлечься, но и найти новых друзей. Смена продлится до конца новогодних каникул, предоставив детям возможность полноценно отдохнуть в компании сверстников.

Ранее сообщалось, что выездная олимпиадная смена для старшеклассников началась в Подольске.