Пряникоделам в России придется искать другое название для сладости

Тульские производители пряников решили запатентовать название «Тульский пряник» и подали заявку в Роспатент. Об этом также сообщил телеграм-канал Mash.

Тульские пекари хотят закрепить за собой право называть свою продукцию «Тульским пряником». По данным источника, они подали заявку в Роспатент на регистрацию места происхождения товара. Если ее одобрят, то только производители из Тульской области смогут использовать это название. Другим придется придумывать альтернативные варианты.

Такая инициатива напоминает ситуацию с французским алкогольным напитком: когда-то производители из региона Шампань добились того, чтобы только их вино называлось «шампанским», а все остальное — «игристым».

Ранее стало известно, когда в России отмечается День тульского пряника.