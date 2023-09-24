«Про работу рассказывать не буду»: жена бойца СВО объяснила, почему муж все время молчал

Быть женой военного — особая доля. Каждая супруга солдата подтвердит, что приходится держать в узде свое беспокойство и безропотно сносить тяготы вечных командировок и отсутствий. Так сложилось и в семье Банновых.

Как говорит жена десантника Таня Баннова нашему корреспонденту, у супругов были приняты свои правила. Муж нашей собеседницы Иван еще с командировки в 2014 году в Крым дал понять, что лишних вопросов не надо.

«Еще за восемь лет до СВО Ваня отрезал: «Я про работу тебе рассказывать не буду. Это не надо знать, чтобы ты не переживала и не волновалась». После он был еще дважды в Сирии, но никогда мне про задачи не рассказывал», — отмечает Таня, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На СВО Баннов ушел в марте 2022 года и стал разведчиком. К сожалению, уже 16 июня он погиб при выполнении внеочередного задания. Для Тани это стало большим ударом. Но вскоре она увидела супруга во сне.

«Он мне приснился, когда было девять дней после похорон. Пришел в форме, весь подранный, и стучится. Я говорю: «Заходи». Он отвечает: «Нет, я пришел попрощаться. У меня все хорошо. Не переживай». Потом Ваня развернулся и ушел», — делится девушка.

По словам Тани, ей до сих пор очень не хватает супруга.

«С ним было очень весело. Он был очень общительный, по-настоящему душевный. И этого душевного, искреннего общения мне больше всего не хватает», — признается Таня.

О том, как сложилась судьба сына Ивана Баннова, читайте в нашем материале.