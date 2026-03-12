Пробег можно вычислить по одной детали: кто чаще страдает от скрутки пробега

Манипуляции с одометром остаются распространенным способом обмана при продаже подержанных машин. Специалисты объяснили, какие методы используют мошенники и как покупателю распознать подделку, пишет РГ.

Приобретение автомобиля с измененными показателями одометра может обернуться серьезными финансовыми потерями для покупателя. Мошенники идут на такие ухищрения, чтобы скрыть реальную степень износа транспортного средства и его технические неполадки, тем самым искусственно завышая цену.

В зависимости от возраста и модели машины злоумышленники применяют разные технологии. На старых отечественных авто для корректировки требуется демонтаж приборной панели. В современных бюджетных иномарках чаще используют подключение к бортовому компьютеру через ноутбук или программатор. В дорогих моделях процедура нередко упрощается благодаря наличию специальных устройств, позволяющих быстро изменить данные.

Технический эксперт Marshall Алексей Абрамов пояснил, что японские автомобили начала двухтысячных годов особенно уязвимы для таких манипуляций. В то же время немецкие производители усложнили жизнь мошенникам, внедрив защитные системы. Данные о пробеге или моточасах у них дублируются в нескольких электронных блоках, что повышает шансы на обнаружение несоответствий.

Специалист рекомендует потенциальным покупателям обращаться в профильные автосервисы, которые специализируются на конкретной марке. Мастера смогут проверить информацию во всех блоках управления. Если расхождения будут найдены, у покупателя появляется веский довод для снижения цены или отказа от сделки.