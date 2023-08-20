«Пробило и бронежилет, и каску»: командир на передовой едва выжил при атаке на огневые точки ВСУ

На передовой каждый день есть место подвигу. Рядовые солдаты смотрят на своих офицеров и зачастую берут с них пример. Командиры часто демонстрируют отвагу, чем впечатляют неопытных бойцов.

Боец Александр В. больше года находится на СВО, но он на всю жизнь запомнил один из первых боев, когда командир взвода под огнем вражеских огнеметов и снарядов сумел поразить огневые точки ВСУ.

«Украинцы работали по нам из кассетных минометов, называемых в народе «Васильками». Наш командир взвода поразил одну огневую точку и тут же переключился на другую, хотя был ранен. Он продолжал работать. Когда к нему подоспели на помощь, все его тело было изранено: пробило и бронежилет, и каску», — вспоминает Александр.

С множественными ранениями офицера доставили в военный госпиталь, а он и оттуда рвался дальше в бой, продолжает наш собеседник.

«А потом мы ходили в бой, и нас было всего 18 человек вместе с командиром батальона. Комбат лично повел нас в атаку, и мы успешно провели так называемую разведку боем. Сумели раскрыть все огневые точки противника, после чего наши танки и гаубицы навели хороший огневой удар», — говорит В. в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

После этой разведки боем, добавляет Александр, многие наши ребята поучили ранения и контузии, но никто не погиб благодаря мастерству комбата.

Ранее мы рассказывали, как батяня-комбат погиб под минометным обстрелом, удерживая важный рубеж на СВО.