Пробка на Крымском мосту выросла до 4 тыс. машин с обеих сторон

К вечеру понедельника, 4 августа, пробка с обеих сторон Крымского моста почти достигла 4 тыс. автомобилей. Такие данные появились в телеграм-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

Микроблог привел сведения о пробках перед пунктами досмотра, расположенные с обеих сторон моста, по состоянию на 18:00 по московскому времени 4 августа.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2710 транспортных средств. Время ожидания — более шести часов», — указал он.

Со стороны Керчи в очереди встали 1225 автомашин. Для них ориентировочное время ожидания для проезда по мосту составляет более трех часов.

Пробки в районе Крымского моста появляются регулярно. Временами они начинают скапливаться еще ночью, поскольку наученные горьким опытом водители пытаются проскочить проблемный участок пути в темноте, и это ведет к появлению пробок еще задолго до рассвета.