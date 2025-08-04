Пробка на Крымском мосту выросла до 4 тыс. машин с обеих сторон
Машины стоят с обеих сторон: пробка на Крымском мосту выросла до 4 тыс. машин
К вечеру понедельника, 4 августа, пробка с обеих сторон Крымского моста почти достигла 4 тыс. автомобилей. Такие данные появились в телеграм-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».
Микроблог привел сведения о пробках перед пунктами досмотра, расположенные с обеих сторон моста, по состоянию на 18:00 по московскому времени 4 августа.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2710 транспортных средств. Время ожидания — более шести часов», — указал он.
Со стороны Керчи в очереди встали 1225 автомашин. Для них ориентировочное время ожидания для проезда по мосту составляет более трех часов.
Пробки в районе Крымского моста появляются регулярно. Временами они начинают скапливаться еще ночью, поскольку наученные горьким опытом водители пытаются проскочить проблемный участок пути в темноте, и это ведет к появлению пробок еще задолго до рассвета.