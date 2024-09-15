Пробка на МКАД после ДТП с тремя авто растянулась на несколько километров

Движение в районе развязки Московской кольцевой автодороги с Дмитровским шоссе сильно затруднено из-за ДТП с участием трех автомобилей, проинформировал в соцсетях столичный дептранс.

Отмечается, что массовая автоавария произошла вечером в воскресенье, 15 сентября, на 81 км МКАД. В считаные минуты на данном участке начали скапливаться автомобили. Инспекторам ГАИ пришлось с трудом пробираться к месту ДТП.

«На внешней стороне 81 км МКАД во второй полосе движения столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время, как уточнили в Дептрансе, движение в районе автоаварии затруднено. Пробка составляет уже более 1,8 км.