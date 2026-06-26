Пробка на подступах: 2,5 тысячи машин стоят у Крымского моста. Водители теряют часы в ожидании досмотра

В пятницу, 26 июня, перед Крымским мостом со стороны Керчи образовалась многокилометровая пробка. По данным оперативного Telegram-канала, который отслеживает ситуацию на транспортном переходе, очередь на ручной досмотр достигла внушительных размеров.

Так, по состоянию на 14:00 мск со стороны Керчи скопилось 2450 транспортных средств, ожидающих проезда. Время ожидания для водителей превышало пять часов.

Примечательно, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра не было, что может свидетельствовать о неравномерном распределении транспортного потока.

Образование столь крупной пробки связано с тем, что ночью и утром 26 июня на полуострове объявлялась тревога из-за угрозы беспилотников, из-за чего движение по мосту временно приостанавливалось. После возобновления работы переправы скопившиеся автомобили создали серьезную задержку.