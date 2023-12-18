Пробка на украино-польской границе достигла пятидесяти километров в длину

В ней стоит порядка 2 тысяч грузовиков. Такова ситуация в районе КПП «Дорохуск-Ягодин».

Об этом сообщили РИА Новости, сославшись на очевидцев. Ранее на данном погранпереходе очередь на проезд практически полностью исчезала, поскольку глава местной общины признал протест польских перевозчиков нелигитимным. Пикеты убирались полицией с применением силы. Позже суд опротестовал такое решение, после чего все вернулось в прежнее русло. Пробка не только вернулась на прежнее место, но и вдобавок заметно подросла.

В очереди на пересечение границы сейчас стоит больше 2 тысяч грузовых автомобилей. Они растянулись более чем на 50 километров вдоль дороги.