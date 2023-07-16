Пробка у Крымского моста со стороны Тамани увеличилась до почти тысячи машин

Количество автомобилей желающих попасть на полуостров на подъезде к Крымскому мосту за ночь выросло в два с половиной раза.

Несмотря на предпринимаемые меры по стабилизации ситуации на подъезде к Крымскому мосту, увеличение постов досмотра, автомобильный затор не только не спадает, но и продолжает расти. Как сообщается в социальных сетях самими автолюбителями, ситуация к утру воскресенья, 16 июля, сильно ухудшилась, людям приходится стоять в пробке по три часа и более.

«Так, по состоянию на 7 утра в очереди со стороны Тамани находится 980 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», - говорится в сообщении.

При этом еще накануне вечером в субботу со стороны Краснодарского края на подъездах к Крымскому мосту находилось не более 400 транспортных средств, и все формальности по проезду можно было пройти за чуть более часа.