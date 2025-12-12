«Проблема не будет затянута, учитывая резонанс». В Госдуме высказались о решении проблемы с «эффектом Долиной»

Проблема с возвратом квартир продавцам, которые действовали под влиянием аферистов, будет решена в сжатые сроки.

Такой прогноз в интервью «Газете.Ru» озвучил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Он связал это с широким общественным резонансом и активной работой всех фракций парламента.

В России по так называемым «пенсионерским» схемам суды уже аннулировали более 3000 сделок. Специалисты указывают, что деньги от продажи при этом часто не возвращаются покупателям, а на них самих могут заводить уголовные дела. На рынке это явление называют «эффектом Долиной»: бывший владелец через время оспаривает сделку, заявляя о мошенничестве и потере денег, и требует квартиру обратно.

«В Госдуме идет работа над мерами против внезапного «отката» сделок. Уже состоялся круглый стол с экспертами и ведомствами, выработаны предложения для общей позиции. Готовятся новые мероприятия, и каждое из них приближает решение. Учитывая резонанс и внимание всех фракций, проблема не будет затянута», — заявил Аксененко.

