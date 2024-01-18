Проблема с длительным ожиданием автобусов в Городском округе Пушкинский решена

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области проинформировали, что стало причиной длительного ожидания на остановках общественного транспорта в Пушкино автобуса номер 21 в среду, 17 января.

Причиной длительных дистанций между автобусами, а иногда и их отсутствия на линии, стали технические неисправности, которые носили временный характер. Проблемы были ликвидированы оперативно. В настоящее время автобусы работают в штатном режиме и совершают маршруты, согласно установленному расписанию. Руководитель МАП No10 в ручном режиме контролирует работу маршрута No21.

О проблемах сообщили местные жители Пушкино. В среду, 17 января, на автобус номер 21 собралась большая очередь. После длительного ожидания в салон вошло настолько много пассажиров, что двери не закрывались. Жалобы люди оставляли в телеграм-канале «Красноармейский Крафт».

«Не было 21 автобуса из Красноармейска на 7:12 и в 7:20. На 7:28 тоже не уехали, просто не смогла зайти из-за большого количества людей», — опубликовала комментарий одна из подписчиц телеграм-канала.

Некоторые жители отмечали, что были вынуждены стоять на остановках по 40 минут, ожидая приезда автобуса номер 21.