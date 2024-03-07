«Проблема с января»: жители тульского поселка пожаловались на плохую подачу воды

Жители пгт Первомайский не могут нормально мыться, либо ловят момент, когда все уходят на работу. О жалобе сообщают Тульские известия .

Проблемы жители поселка городского типа Щекинского района обозначили в соцсетях. В посте жители жалуются на качество подачи воды: напор часто оказывается слишком маленьким для комфортного принятия душа или бытовых задач. Особенно маленький напор наблюдается вечером, когда все приходят с работы и пользуются благами цивилизации.

«Данная проблема с января», – возмущаются жители.

Другой житель отметил, что тоже наблюдает проблемы с водой в доме у школы №15. В душ он ходит либо ночью, либо в будние дни, когда многие отсутствуют в квартирах. Но ситуация, как он полагает, возникла еще раньше. Например, подобная проблема наблюдалась и летом, когда в Первомайский приезжали дачники.

Ранее сообщалось, что Подмосковье оштрафовали ответственную организацию за нарушение срока подключения к электросетям объектов.