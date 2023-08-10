Проблемный ЖК «Пушкарь» ввели в эксплуатацию в Пушкинском округе

Теперь права 296 дольщиков восстановлены. В министерстве уточнили, что первоначальный застройщик ООО «КВС МСК» должен был достроить жилой комплекс и передать гражданам ключи от их квартир в первой половине 2019 года, однако, не справился со своими обязательствами. В связи с этим права на дострой были переданы областному Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства. Работы возобновились весной прошлого года. После этого дом успешно достроили и ввели в эксплуатацию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.