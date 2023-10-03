Проблему беженцев назвали еще одной причиной разногласий между Украиной и Западом

Между ними может вспыхнуть настоящий конфликт, поскольку выезд украинцев за рубеж сильно ослабляет потенциал этой страны. Государства Евросоюза вряд ли захотят возвращать назад всех этих людей.

О сути проблемы рассказало издание Le Monde. На его страницах вышла статья, в которой говорится, что Украина катастрофически быстро теряет свое население. За 30 лет своей независимости ее население сократилось на 10 миллионов. После начала конфликта отток людей еще более усилился. Они прибывают в другие страны, где их пытаются интегрировать в свое общество. Зачастую это значит, что такие беженцы уже не вернутся назад, и это огромная проблема для Киева.

По мнению издания, Украина сможет создать предпосылки для возвращения своих граждан. Но ей надо как следует поработать над этим, организовав в стране «достойные послевоенные условия, принимая европейскую модель демократического и экономического развития и проводя привлекательную миграционную политику».