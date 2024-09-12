Проблему неприятного запаха устранят в деревне Алешино

Вопрос находится под контролем правительства Московской области. Его планируют решить в ближайшее время.

Местные жители все еще жалуются на неприятный запах. Причиной этому стало превышение предельно допустимой концентрации химических веществ — именно они мешают населению дышать полной грудью.

Чтобы решить эту проблему, в Городской округ Пушкинский приехал замминистра экологии и природопользования Московской области. В среду, 11 сентября, Вадим Воронцов встретился с представителями предприятий, работающих на территории промышленного парка, расположенного рядом с деревней. Также на встрече присутствовали сотрудники администрации округа и городской прокурор.

«Предприятия высказали желание вести конструктивный диалог без проведения каких-либо надзорно-контрольных мероприятий», — отметил Вадим Валерьевич.

Также, по словам Воронцова, они готовы показать возможные источники выбросов и неприятных запахов. Проверки на объектах, ответственных за их распространение, проведут на следующей неделе. Это, в свою очередь, поможет в устранении проблемы, которая долгое время мучает местных жителей.

Представители минэкологии и природопользования региона вместе с окружной администрацией и надзорными органами ознакомятся с технологическими циклами и процессами этих организаций. На их изменение может понадобиться около месяца, о чем также рассказал Вадим Воронцов в беседе с «Пушкиномедиа».