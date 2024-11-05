Проблемы экологии широко обсудят на конференции «Экополис – город будущего» в Серпухове

Конференция «Экополис – город будущего» пройдет в Большом Серпухове в 26-й раз. Юные исследователи и ведущие ученые обсудят множество экологических тем и помощь окружающей среде, которая вынуждена противостоять разным современным вызовам.

Региональная экологическая научно-практическая конференция пройдет 9 ноября в Пущино. Площадки развернутся в здании институтов ИФХиБПП РАН и ИФПБ РАН, а также в помещениях «БиоТех-Пущино». На событие поступило уже 50 заявок от инициативных молодых исследователей.

Школьники представят свои доклады в здании институтов, обменяются мнениями по экологическим вопросам, продвинут разные идеи по решению экологических проблем современности. Мероприятие проведут вместе с ведущими учеными, которые поделятся ценным опытом и также поучаствуют в обсуждениях.

Кроме того, у школьников будет уникальная возможность пройти разные мастер-классы на базе опытно-образовательной площадки «БиоТех — Пущино».