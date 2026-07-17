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FCDH: эректильная дисфункция повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Эректильная дисфункция может оказаться ранним предвестником болезней сердца и диабета. К такому выводу пришли авторы обзора, опубликованного в журнале Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare.
По их данным, у мужчин с этой проблемой риск сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 40 процентов выше, и симптомы нередко появляются за несколько лет до постановки основного диагноза.
Исследователи объясняют такую связь тем, что эрекция напрямую зависит от состояния сосудов. Повреждение сосудистой стенки, хроническое воспаление, окислительный стресс, инсулинорезистентность и гормональные сбои одновременно подтачивают и потенцию, и сердце. При сахарном диабете второго типа эректильная дисфункция и вовсе может стать одним из первых клинических проявлений. Авторы подчёркивают, что сама по себе она не вызывает болезни и не служит окончательным диагнозом, но её появление — достаточный повод для обследования сердечно-сосудистой системы и обмена веществ.