По их данным, у мужчин с этой проблемой риск сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 40 процентов выше, и симптомы нередко появляются за несколько лет до постановки основного диагноза.

Исследователи объясняют такую связь тем, что эрекция напрямую зависит от состояния сосудов. Повреждение сосудистой стенки, хроническое воспаление, окислительный стресс, инсулинорезистентность и гормональные сбои одновременно подтачивают и потенцию, и сердце. При сахарном диабете второго типа эректильная дисфункция и вовсе может стать одним из первых клинических проявлений. Авторы подчёркивают, что сама по себе она не вызывает болезни и не служит окончательным диагнозом, но её появление — достаточный повод для обследования сердечно-сосудистой системы и обмена веществ.