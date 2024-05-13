Пробный ЕГЭ по информатике доступен для прохождения подмосковным выпускникам

На образовательной платформе от Яндекс Учебника появится новый пробный вариант ЕГЭ по информатике, который поможет учащимся выявить слабые места в своих знаниях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Примечательно, что новый пробный ЕГЭ, максимально приближенный к экзаменационному варианту. Все материалы разработаны командой методистов Яндекс Учебника. Задания полностью соответствуют кодификатору ЕГЭ 2024 года, но при этом являются уникальными, то есть их нельзя просто списать или решить по заранее известному шаблону.

При этом каждый пробный вариант содержит 27 заданий, после выполнения которых ученик увидит результат экзамена в виде баллов, количества правильных ответов и затраченного времени. С помощью пробных экзаменационных вариантов учителя смогут оценить уровень подготовки учеников и скорректировать дальнейший учебный план.

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