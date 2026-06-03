Пробоины в двигателях, экстренная закупка и спасенный сезон: как Azur Air удержала рейсы в Анталью

Сотни ульяновских туристов едва не остались без прямого авиасообщения с Турцией: Росавиация сняла ограничения с сертификата эксплуатанта чартерной авиакомпании Azur Air, которая весной впервые за несколько лет запустила из Ульяновска прямые рейсы в Анталью. Решение о восстановлении лицензии, по данным канала «Авиаторщина», руководитель ведомства Дмитрий Ядров принял после проверок Красноярского МТУ Росавиации.

При этом три лайнера перевозчика остаются на земле из-за отклонений в параметрах двигателей, еще шесть бортов летают в режиме усиленного контроля. Санкции к Azur Air были введены в марте по итогам ревизии Ространснадзора, выявившей более полусотни нарушений, включая пробоины в панелях двигателей и проседание шасси. Чтобы спасти сезон, авиакомпания экстренно закупила оборудование и сократила интервалы осмотра моторов до 150–200 полетных циклов.

Руководитель ульяновского турагентства «Лаборатория путешествий» Екатерина Соловьева подтвердила, что в настоящее время ситуация в местном небе стабильная. По ее словам, все рейсы выполняются строго по расписанию дважды в неделю, а спрос на направление сохраняется, хотя заполняемость бортов пока не стопроцентная.