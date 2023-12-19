Продавец или курьеры: выяснилось, кто мог подложить мыло вместо iPhone десяткам покупателей

Покупатели маркетплейса «Мегамаркет» массово стали получать куски мыла вместо заказанных iPhone. В этом деле насчитывается уже 70 пострадавших, пишет Baza. Среди них — и продавец тех самых смартфонов Александр Ефимов.

Он утверждает, что получил 14 заказов, упаковал необходимый товар в специальные пакеты и передал их курьеру, после чего на него посыпались жалобы от покупателей, которые вместо гаджетов получили куски мыла.

Однако, как считает адвокат Тимур Харди, его тоже не стоит исключать из круга подозреваемых.

«Произойти могло всякое, и сейчас полиции предстоит установить обстоятельства дела, в том числе и тот момент, не мог ли продавец сам присвоить и деньги покупателей, и айфоны. Правда, такая версия представляется все же маловероятной, поскольку продавца в этом случае могли бы относительно быстро разоблачить, и тогда ему пришлось бы нести ответственность по всей строгости закона», — рассказал Харди в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Другие подозреваемые, по его словам, — это работники курьерской службы, которые осуществляли доставку айфонов от продавца к клиентам.

«Их также необходимо проверить, особенно если учитывать, что в Москве инциденты с курьерами уже случались. Собственно, продавец и курьеры являются теми лицами, которых и можно подозревать в совершении данной махинации, поскольку товар третьим лицам не передавался», — отметил Харди.

Представители самого маркетплейса уверяют, что уже в курсе ситуации и проводят внутреннюю проверку.

«Мы уже получили со стороны 62 покупателей всю необходимую информацию, а также зафиксированные факты несоответствия заказанного и доставленного товаров в виде фото- и видеоматериалов. Согласно регламенту, всем осуществлен возврат потраченных денежных средств и бонусов в полном объеме», — рассказали нам в пресс-службе «Мегамаркета».

Отмечается, что деньги на счет или карту возвращаются в срок от 2 до 10 дней в зависимости от банка эмитента, бонусы — в срок до 48 часов. На данном этапе проводится проверка товарного соответствия со стороны четырех продавцов.

«Мы изучаем все логистические этапы на пути заказов с целью полного разбора ситуации и применения всех необходимых мер для справедливого решения ситуации», — добавили в компании.

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