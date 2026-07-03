Продавец сказал «здравствуйте», а гость из Польши взорвался: что случилось в Кемере из-за русского языка

На турецком курорте Кемер, где традиционно много российских туристов, рядовой поход в магазин обернулся скандалом. Продавец пляжных товаров по привычке заговорил с покупателем по-русски и попытался уточнить, из какого тот города, однако в ответ нарвался на гневную отповедь. Оказалось, что перед ним гость из Польши, который потребовал обращаться к нему на английском и принялся громко возмущаться, передает « Царьград ».

По словам очевидцев, мужчина жаловался, что вокруг постоянно звучит русская речь и музыка, а его самого то и дело принимают за россиянина. Продавец признался, что совершенно не ожидал такой бурной реакции, и позже даже принес извинения другим посетителям за возникший конфликт, заметив, что он разгорелся буквально на пустом месте.

Блогер Саша Коновалова подтвердила, что подобные жалобы — не редкость. Просматривая отзывы об отелях Кемера, она не раз натыкалась на комментарии иностранных туристов, в том числе поляков, недовольных тем, что персонал автоматически переходит на русский язык. В одном из отзывов польский гость написал, что чувствовал себя неуютно, поскольку сотрудники плохо говорили по-английски, в отеле играла русская музыка, а в детском клубе и аниматоры, и большинство детей общались между собой на русском языке.