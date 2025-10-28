Продавцы из России рискуют потерять миллионы из-за пробки из фур на границе с Казахстаном

Крупная пробка, образовавшаяся на границе Казахстана, парализовала поставки товаров в Россию из Китая и Турции, пишет «МК» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Отмечается, что тысячи грузовых автомобилей с коммерческими товарами уже второй месяц стоят в очередях на пограничных переходных пунктах. Основной причиной задержек стало усиление контроля со стороны таможенных служб, направленное на противодействие незаконному ввозу товаров.

В случае обнаружения товаров, не соответствующих заявленным требованиям, их перемещают на специализированные склады временного хранения.

Для российских предпринимателей такая ситуация угрожает потерей миллионов рублей. Многие селлеры столкнулись с срывом сезонных продаж из-за не своевременной доставки вещей.

В поисках решения проблемы часть транспортных компаний начала перенаправлять грузовые потоки через альтернативные маршруты, включая переходы в районе Уссурийска и на территории Белоруссии.

Ранее Министерство промышленности и торговли РФ сообщило, что с 1 января 2026 года вступят в силу новые ставки таможенных сборов.