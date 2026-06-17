Продавцы одежды рискуют потерять 364 млрд рублей из-за «Оземпика»

Стремительный рост популярности препаратов для похудения класса GLP-1, включая «Оземпик» и «Мунджаро», грозит обернуться миллиардными потерями для ритейлеров одежды. Как сообщает New York Post со ссылкой на исследование консалтинговой компании Impact Analytics, к 2027 году дисбаланс спроса и предложения может затронуть более 400 миллионов единиц одежды ежегодно, что эквивалентно потере около 5 миллиардов долларов (примерно 364 миллиарда рублей) оборотного капитала и маржи.

По данным аналитиков, массовое снижение веса на фоне приема GLP-1-препаратов привело к тому, что потребители активно отказываются от одежды больших размеров и возвращают уже купленные вещи в магазины. Это нарушает привычные модели планирования спроса в розничной торговле. Исследователи предупреждают: если текущие темпы внедрения этих препаратов сохранятся, отрасль столкнется с серьезными финансовыми последствиями уже в ближайшие годы.

По данным Impact Analytics, продажи одежды размеров XL и больше упали на 9% в период с 2024 по 2025 год, в то время как спрос на товары размеров XS и S вырос с 34% до 39%. В ответ на это эксперты рекомендуют ритейлерам пересмотреть стратегии распределения товаров, чтобы минимизировать потери, а не полагаться на устаревшие прогнозы спроса.