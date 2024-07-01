Продажа арестованного имущества должников в Московской области: объявлены торги в электронной форме

Требуемый для участия в торгах пакет докум-ов, включая заявку, необходимо подать с 10:00 02.07.2024 г. до 16:00 16.07.2024г. Определение участников 18.07.2024 Торги состоятся 19.07.2024 (10ч.00мин время МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ):Повторные торги (залож.недвиж.имущ-во):1.(Долж. Витущенко О.И.) Жил. дом, пл. 102,4 кв.м., к/н 50:34:0030103:225, з/у, пл. 960 кв.м, кад. № 50:34:0030103:221, по адресу: МО, Коломенский р-н, д. Щурово, ул. Ореховая, уч. 7. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Информ. о зарег. лицах ФССП не предост-на. Нач. цена:3246320,00руб.З-к:32463,20руб.Поруч-е№89-Г(снижение)2.(Долж.Гогашвили И.Н.) Кв-ра, пл. 54,7 кв.м., к/н 50:13:0020208:2077, по адресу: МО,г.п. Софрино, ул. Клубная д.8, кв.32. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 2 чел-ка (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предостав.Нач.цена:4617880,00руб.З-к:46178,80 руб.Поруч-е № 88-Г(снижение)Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущ.Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участ-ов и форме подачи предлож. о цене на ЭТП «Фабрикант» по адресу https://www.fabrikant.ru/Прием заявок и проведение аукциона осущ-тся согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше..Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени. Заявки подаются через ЭТП «Фабрикант» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ иhttps://www.fabrikant.ru/. Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП.Доп. информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.