Продажа арестованного имущества должников в Московской области: объявлены торги

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10 ч.00 мин 16.07.2024 до 16 ч.00 мин 30.07.2024. Определение участников 01.08.2024.Торги состоятся 02.08.2024 в 10 ч.00 мин (время МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ):Повторные торги (заложенное недвижимое имущество):1.(Должник Акишин В.Д.) 2-комнатная квартира, пл. 50,9 кв.м., к/н 50:22:0010211:21333, по адресу: Московская область, г. Люберцы, п/о 3, д.58, кв. 98. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 2 чел-ка (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 5 880 640,00 руб. З-к: 58 806,40 руб. Поруч-е № 110-Г(снижение) 2. (Должник Комелина М.Г.) 2-комнатная квартира пл. 48,5 кв.м., к/н 50:41:0040106:1401, по адресу: Московская область, г. Лобня, ул. Победы, д. 22, кв. 80. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 3 чел-ка (в том числе 1 несоверш-ий). Информ. о задолж. за кап. ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 4 610 400,00 руб. З-к: 46 104,00 руб. Поруч-е № 98-Г(снижение) Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества. Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участ-ов и форме подачи предлож. о цене на ЭТП «Фабрикант» по адресу https://www.fabrikant.ru/. Прием заявок и проведение аукциона осущ-тся согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше. Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты. Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени. Заявки подаются через ЭТП «Фабрикант» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ и https://www.fabrikant.ru/. Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП. Доп. информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.