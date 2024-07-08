Продажа арестованного имущества в Московской области: электронные торги открыты для участия

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать с 10ч.00мин 09.07.2024 до 16ч.00мин 24.07.2024. Определение участников 26.07.2024.Торги состоятся 29.07.2024 в 10ч.00мин (время МСК) по следующему имуществу (102-ФЗ):1 торги (залож.недвиж.имущ.):1.(Долж. Юшков В.А., Юшков А.А.) 3-х ком.квартира, пл. 63,3 кв.м., к/н 50:09:0000000:36477, по адресу: МО, г. Солнечногорск, ул. Прожекторная, д.9, кв.1. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 4 чел-ка (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап.ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 2936000,00 руб. З-к: 29360,00 руб. Поруч. 78-Г.2.(Долж.Бодрягина Е.Г.) Квартира (жил.пом.), пл. 45,50 кв.м., к/н 50:41:0000000:9920, по адресу: МО, г. Лобня, ул. Аэропортовская, д. 16, кв.11. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 5 чел-к (в том числе 1 несоверш-ий). Информ. о задолж. за кап.ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 6311000,00 руб. З-к: 63110,00 руб. Поруч.130-Г.3.(Долж.Шикерина Т.М.) Квартира, пл. 70,1 кв.м., к/н 50:15:0000000:125298 , по адресу: МО, г. Балашиха, мкр-н Янтарный, ул. Кольцевая, д.4/2, кв. 165. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 3 чел-ка (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап.ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 9560000,00 руб. З-к: 95600,00 руб. Поруч. 121-Г.4.(Долж.Катанцев С.М.) Квартира, пл. 20,8 кв.м., к/н 50:05:0000000:39744 , по адресу: МО, г. Сергиев Пасад, ул. Бероунская, д. 20, кв. 48. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Информ. о зарег-ных лицах и о задолж. за кап.ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 1855000,00 руб. З-к: 18550,00 руб. Поруч. 136-Г.Пов. торги (залож.недвиж.имущ.):5.(Долж. Лавров И.М.) Зем. уч. общ.пл. 600 кв.м., к/н 50:33:0020202:165, по адресу: МО, Ступинский р-н, с/о Кузьминский, д. Сидорово, СНТ «Лотос», уч. 285. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Нач. цена: 244120,00 руб. З-к: 2441,00 руб. Поруч.28-Г(снижение)6.(Долж. Дудкин А.Ю.) 1-комн. квартира (жил.пом.), пл. 35,6 кв.м., к/н 50:41:0000000:9758, по адресу: МО, г. Лобня, ул. Аэропортовская д.9, кв. 22. Залог. Арест: запрет на рег-ые действия. Зарег-но 0 чел-к (в том числе 0 несоверш-их). Информ. о задолж. за кап.ремонт ФССП не предоставлена. Нач. цена: 3625080,00 руб. З-к: 36250,8 руб. Поруч. 87-Г(снижение) Шаг аукциона составляет 0,5% от первоначальной продажной цены имущества.Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участ-ов и форме подачи предлож. о цене на ЭТП «Фабрикант» по адресу https://www.fabrikant.ru/Прием заявок и проведение аукциона осущ-тся согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше..Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.Время подачи заявок Московское, в течение дня не ограничено. Торги проходят по Московскому времени.Заявки подаются через ЭТП «Фабрикант» в соответствии с аукционной документацией (в том числе реквизиты МТУ Росимущества для оплаты имущества) размещенной на сайте https://www.torgi.gov.ru/ иhttps://www.fabrikant.ru/. Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время, при наличии законных оснований. Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется по Регламенту ЭТП.Доп. информацию можно получить по № 89123183602 телефона с 08:00 до 16:00 (пн.-пт.), по адресу электронной почты: garant-mo@inbox.ru.