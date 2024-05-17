Продажа билетов на юбилейный Х Международный фестиваль Чайковского стартовала в Подмосковье

Жителям Подмосковья сообщили об открытии продаж билетов на Х Международный фестиваль Чайковского, который пройдет в Клину в период с 21 по 30 июня 2024 года.

Мероприятие проходит ежегодно, но нынешний год — юбилейный. Организаторы подготовили для клинчан и жителей Подмосковья масштабную программу. Мероприятия пройдут в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского. С полной программой можно ознакомиться на портале: https://clck.ru/3AfJkY.

Билеты предлагают приобретать двумя способами:

• на сайте www.tchaikovsky.house;

• в кассе музея.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Московской области и администрации г. о. Клин.

В рамках фестиваля запланированы следующие мероприятия:

• восемь больших концертов разнообразных жанров, которые пройдут на Большой поляне музея-заповедника;

• концерт Клинской детской школе искусств им. П. И. Чайковского в Клину;

• концерт лауреатов международных конкурсов в Мемориальной гостиной П. И. Чайковского;

• Международная музыкальная академия для одаренных детей в рамках Общероссийской программы «Юрий Башмет — молодым дарованиям России»;

• Школа молодых журналистов, специализирующихся на теме культуры.

В оргкомитет фестиваля вошли легендарные деятели искусства и культуры. Открытие фестиваля анонсировано на 21 июня.

Вечер джаза ожидается 22 июня. Выдающиеся музыканты Юрий Башмет и Игорь Бутман выйдут на Большую сцену, чтобы вдохновить гостей мероприятия.

23 июня запланирован концерт «Светлана Захарова гала» с участием артистов балета ведущих российских театров, в числе которых Светлана Захарова, Екатерина Крысанова, Артемий Беляков, Елизавета Кокорева, Денис Родькин.

25 и 26 июня состоятся бесплатные концерты, в частности, пройдет концерт стипендиатов губернатора и солистов ВЮСО. Мероприятие посетят российские и зарубежные гости, которые предстанут перед публикой с уникальной программой.

27 июня состоится гала-концерт лауреатов Международных конкурсов имени П. И. Чайковского и Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского под управлением маэстро Джузеппе Монополи.

28 июня в рамках фестиваля состоится концерт солистов и оркестра Большого театра России «Чайковский-гала».

29 июня пройдет музыкально-драматический спектакль-концерт по произведениям Максима Горького и Эдварда Грига «Рождение человека».

Закрывает X Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского певица Пелагея.