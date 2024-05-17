Продажа билетов на юбилейный Х Международный фестиваль Чайковского стартовала в Подмосковье
Фото: [пресс-служба администрации г.о Клин]
Жителям Подмосковья сообщили об открытии продаж билетов на Х Международный фестиваль Чайковского, который пройдет в Клину в период с 21 по 30 июня 2024 года.
Мероприятие проходит ежегодно, но нынешний год — юбилейный. Организаторы подготовили для клинчан и жителей Подмосковья масштабную программу. Мероприятия пройдут в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского. С полной программой можно ознакомиться на портале: https://clck.ru/3AfJkY.
Билеты предлагают приобретать двумя способами:
• на сайте www.tchaikovsky.house;
• в кассе музея.
Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Московской области и администрации г. о. Клин.
В рамках фестиваля запланированы следующие мероприятия:
• восемь больших концертов разнообразных жанров, которые пройдут на Большой поляне музея-заповедника;
• концерт Клинской детской школе искусств им. П. И. Чайковского в Клину;
• концерт лауреатов международных конкурсов в Мемориальной гостиной П. И. Чайковского;
• Международная музыкальная академия для одаренных детей в рамках Общероссийской программы «Юрий Башмет — молодым дарованиям России»;
• Школа молодых журналистов, специализирующихся на теме культуры.
В оргкомитет фестиваля вошли легендарные деятели искусства и культуры. Открытие фестиваля анонсировано на 21 июня.
Вечер джаза ожидается 22 июня. Выдающиеся музыканты Юрий Башмет и Игорь Бутман выйдут на Большую сцену, чтобы вдохновить гостей мероприятия.
23 июня запланирован концерт «Светлана Захарова гала» с участием артистов балета ведущих российских театров, в числе которых Светлана Захарова, Екатерина Крысанова, Артемий Беляков, Елизавета Кокорева, Денис Родькин.
25 и 26 июня состоятся бесплатные концерты, в частности, пройдет концерт стипендиатов губернатора и солистов ВЮСО. Мероприятие посетят российские и зарубежные гости, которые предстанут перед публикой с уникальной программой.
27 июня состоится гала-концерт лауреатов Международных конкурсов имени П. И. Чайковского и Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского под управлением маэстро Джузеппе Монополи.
28 июня в рамках фестиваля состоится концерт солистов и оркестра Большого театра России «Чайковский-гала».
29 июня пройдет музыкально-драматический спектакль-концерт по произведениям Максима Горького и Эдварда Грига «Рождение человека».
Закрывает X Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского певица Пелагея.