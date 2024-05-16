Продажа заложенного недвижимого имущества на аукционе: даты, условия, участники

Организатор торгов (Продавец) — ООО «ГКБ», действует на основании ГК № 100095304123100028 от 24.11.2023 г.

Место приема заявок: ЭТП ООО «Интервал-Про»: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 16.05.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 27.05.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 29.05.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ. пл. 56 кв. м., к/н: 50:15:0010115:227, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Белякова, д. 3, кв. 54. П.191-ГКБ от 19.04.24. Собств.: Кыргызбаева О. Т. Взыск: ПАО Росбанк. Цена: 5 059 264,00р.

2.Кв-ра, общ. пл. 64 кв. м., к/н: 50:15:0000000:15806, адрес: МО, г. Балашиха, д. Черное, ул. Агрогородок, д. 3, кв. 14. П.196-ГКБ от 19.04.24. Собств.: Столярова М. А. Взыск: ПАО Норвик Банк. Цена: 5 840 000,00р.

3.Кв-ра, общ. пл. 42,4 кв. м., к/н: 50:50:0040803:427, адрес: МО, г. Железнодорожный, пл. Ленина, д. 3, кв. 8. П.204-ГКБ от 19.04.24. Собств.: Фурманов А. М. Взыск: ФГКУ Росвоенипотека. Цена: 2 709 600,00р.

4.Кв-ра общ. пл. 91,3 кв. м., к. н. 50:22:0050101:12503, адрес: МО, г. Котельники, ул. Кузьминская, д. 5, кв. 315. П.212-ГКБ от 27.04.24. Собств.: Галоян А. Ш. Взыск: ПАО Банк Уралсиб. Цена: 11 832 000,00р.

5.Кв-ра общ. пл. 84,3 кв. м., к/н: 50:49:0010110:2175, адрес: МО, г. Звенигород, р-н Восточный, мкр. № 3, д. 1, кв. 56. П.206-ГКБ от 27.04.24. Собств.: Мамаев А. А. Взыск: ГК АСВ-КУ АО КБ «Банк на Красных Воротах». Цена: 3 950 000,00р.

6.Кв-ра общ. пл. 48,2 кв. м., к/н: 50:05:0070706:959, адрес: МО, г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 29, кв. 87. П.208-ГКБ от 27.04.24. Собств.: Семковский Е. Д. Взыск: ФГКУ Росвоенипотека. Цена: 2 854 500,00р.

7.Кв-ра общ. пл. 55,7 кв. м., к. н. 50:25:0070105:393, адрес: МО, Шатурский р-н, с. п. Кривандинское, п. Осаново-Дубовое, ул. Школьная д. 39, кв. 90. П.216-ГКБ от 27.04.24. Собств.: Шустрова О. С. Взыск: АО «Тинькофф банк». Цена: 795 886,40р.

Извещение 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Зем.уч., общ. пл. 33 800 +/- 129 кв. м., к/н: 50:08:0050133:64, адрес: МО, р-н Истринский, с. Павловская Слобода, в 500 м северо-западнее с. Павловская Слобода. П.178-ГКБ от 12.04.24. Собств.: ООО «Вымпелком-капитал». Взыск: ООО МКК Смирнофф Инвестмент. Цена: 108 886 700,00р.

2.Кв-ра общ. пл. 61 кв. м., к/н: 50:26:0160403:710, адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Горького, д. 8, кв. 128. П.156-ГКБ от 03.04.24. Собств.: Бараненков А.С., Бараненкова Е. О. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 4 241 160,00р.

3.Кв-ра общ. пл. 39,9 кв. м., к. н. 50:43:0020307:1054, адрес: МО, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 25 кв. 2. П.186-ГКБ от 12.04.24. Собств.: Саакян А.С., Арутюнян Т. А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 3 332 000,00р.

4.Кв-ра общ. пл. 60,7 кв. м., к/н: 50:09:0070601:872, адрес: МО, г. о. Химки, дер. Брёхово, мкр. Школьный, корпус 8, кв. 108. П.144-ГКБ от 28.03.24. Собств.: Юсифов Х.Ю. оглы. Взыск: ООО Афанасьевский-7. Цена: 4 590 000,00р.

5.Кв-ра, общ.пл, 57,8 кв. м., к/н: 50:14:0010401:520, адрес: МО, Щелковский р-н, рп. Фряново, ул. Молодежная, д. 8, кв. 60. П.180-ГКБ от 12.04.24. Собств.: Малявкин С. А., Малявкина К. А. Взыск: АО «Тинькофф Банк». Цена: 3 173 640,92р.

6.Кв-ра общ. пл. 48,3 кв. м., к/н: 50:14:0070411:213, адрес: МО, р-н Щелковский, дп. Загорянский, ул. Димитрова, д. 43, пом. 6. П.157-ГКБ от 03.04.24. Собств.: Рябинин И. В. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 3 230 000,00р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах — 16.05.2024 г.

Дата окончания приема заявок — 27.05.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 29.05.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Извещение 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Жил. дом общ. пл. 85,5 кв. м., к. н. 50:04:0180401:1293; Зем. уч общ. пл. 302+/-12 кв. м., к. н. 50:04:0180401:1256, адрес: МО, Дмитровский г. о., п. Подосинки, ТО Подосинки д. 6А. П.211-ГКБ от 27.04.24. Собств.: Кобец И.В., Саввин Н. М. Взыск: Бэлза И. С. Цена: 4 000 973,00р.

2.4/6 доли в праве общ. дол. собств. на кв-ру, общ. пл. 56,3 кв. м., к. н. 50:64:0020108:986, адрес: МО, г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 1, кв. 45. П.213-ГКБ от 27.04.24. Собств.: Любимов В. Г. Взыск: Агеев М. И. Цена: 5 254 000,00р.

3.Жил. строение — сад. дом, общ. пл. 121,6 кв. м., к/н: 50:19:0020236:96; Зем.уч., общ. пл. 600 кв. м., к/н: 50:19:0020236:37. Адрес: МО, Рузский р-н, Тучково г/п, снт «Малинка», вблизи п. Тучково, д. 26. П.195-ГКБ от 19.04.24. Собств.: Цура П. С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 500 800,00р.

Извещение 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1.Кв-ра, общ.пл, 31,7 кв. м., к/н: 50:08:0000000:85585, адрес: МО, Истринский р-он, г. Истра, ул. Юбилейная д. 4 кв. 69. П.179-ГКБ от 12.04.24. Собств.: Курбанова С. Н. Взыск: ООО НФИ. Цена: 3 570 680,00р.

2.Зем.уч., общ. пл.: 2 346 кв.м, к/н: 50:08:0060139:365; Жил. дом (здание нежил.), общ. пл. 140,8 кв. м., к/н: 50:08:0000000:124490; Сооруж. нежил., общ. пл. 86,7 кв. м., к/н: 50:08:0000000:127266; Сооруж. нежил., общ. пл. 37,7 кв. м., к/н: 50:08:0000000:119634; Сооруж. нежил., общ. пл. 208 кв. м., к/н: 50:08:0000000:133672. Адрес: МО, р-н Истринский, с/пос. Лучинское, ДНТ «НИЛ», ул. Веснина, д. 8. П.168-ГКБ от 03.04.24. Собств.: Пешков А. С. Взыск.: ООО Джидипи Групп. Цена: 25 714 200,00р.

3.Кв-ра, общ. пл. 34 кв. м., к/н: 50:59:0000000:4786, адрес: МО, г. Протвино, ул. Ленина, д. 13В, кв. 32. П.174-ГКБ от 12.04.24. Собств.: Гулмирзоев М. И. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 2 183 568,40р.

4.Кв-ра, общ. пл. 42 кв. м., к/н: 50:32:0010205:973, адрес: МО, Серпуховский р-н, пос. Большевик, ул. Молодежная, д. 2А, кв. 14. П.175-ГКБ от 12.04.24. Собств.: Катунин А. А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 5 271 380,40р.

5.Жилой дом, общ. пл. 73,1 кв. м., к/н: 50:19:0050605:419; Зем.уч., общ. пл. 1500 кв. м., к/н: 50:19:0050605:10. Адрес: МО, Рузский р-н, с. п. Колюбакинское, вблизи д. Марково, д. 32. П.176-ГКБ от 12.04.24. Собств.: Злобин Е. В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 619 750,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011-87-77.