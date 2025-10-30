Продажи BMW взлетели: эксперты объяснили неожиданную причину

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2025 года продажи автомобилей BMW в России составили 1741 единицу, что в 1,5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Это позволило баварскому бренду впервые с апреля 2022 года занять лидирующую позицию на российском рынке премиальных автомобилей, обойдя EXEED с продажами 1652 единицы, сообщает carexpo .

Официальные поставки BMW в Россию приостановлены более трех лет, машины доступны благодаря механизмам альтернативного импорта. По словам Игоря Назарова, директора дивизиона АГ «Авилон», рост спроса связан с ожидаемым увеличением утилизационного сбора для автомобилей с мощностью свыше 160 лошадиных сил. Наибольшей популярностью пользовались кроссоверы X3, X1 и X2 с ценой до ₽7 млн. Покупатели стремились совершить покупку до вступления новых правил, что отразилось на динамике продаж.

Назаров отметил, что после введения утилизационного сбора возможен рост цен на 10-15%, что приведет к замедлению спроса и может снизить объемы импорта и продаж BMW в России.

Ранее сообщалось, что компактные кроссоверы и седаны Lada выбились в лидеры по продажам.