Продажи рухнули на 29%: АвтоВАЗ сдает позиции даже с новой Iskra

Первый месяц 2026 года стал серьезным испытанием для АвтоВАЗа. Официальная статистика зафиксировала падение спроса на автомобили Lada на 29% при общем спаде рынка в 9,5%. В результате доля бренда на российском рынке сократилась с 31 до 24%, пишет RZNonline.

Презентация новой модели Iskra не оправдала ожиданий маркетологов. Вместо притока новых клиентов новинка начала оттягивать покупателей у собственных же Granta и Vesta. В сумме продажи этих трех моделей оказались на треть ниже прошлогодних показателей, когда в линейке были только две предыдущие версии. Ситуацию усугубил каннибализм внутри модельного ряда: построенная на платформе CMF-B LS Iskra оказалась слишком близка к Vesta по цене и характеристикам.

Даже появление у Niva Travel нового мотора не смогло вернуть интерес покупателей. Эксперты сходятся во мнении, что главная проблема — высокая стоимость. Ценники АвтоВАЗа вплотную приблизились к иномаркам локальной сборки, лишив бренд привычного преимущества бюджетного сегмента.

На этом фоне Vesta выпала из топов предпочтений, уступив место не только традиционным китайским брендам, но и новым игрокам, активно локализующим производство в РФ. Конкуренты эффективно используют механизмы утильсбора, что позволяет им предлагать сопоставимые цены, делая выбор потребителя в пользу альтернатив все более очевидным.

Ситуацию усугубляет и кредитный фактор. Для большинства клиентов АвтоВАЗа покупка машины возможна лишь в заем. Однако собственные финансовые программы производителя проигрывают предложениям китайских конкурентов. В итоге ежемесячный платеж за Lada зачастую выше, чем за более дорогую иномарку, а жесткая ключевая ставка ЦБ дополнительно сужает круг потенциальных заемщиков.

Аналитики подчеркивают, что аудитория бренда крайне чувствительна к колебаниям реальных доходов. В текущих экономических условиях многие предпочитают откладывать крупные покупки. Высокая стоимость и отсутствие явных технических преимуществ у новых моделей снижают мотивацию для приобретения.