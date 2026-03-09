Продюсер «Иванушек» заговорил о переименовании коллектива

Продюсер группы «Иванушки International», народный артист России Игорь Матвиенко в интервью ТАСС не исключил, что название знаменитого коллектива может измениться.

Причиной этому служит активная общественная дискуссия вокруг использования иностранных заимствований в публичном пространстве.

«Вот так будут теперь называться и писаться: группа "Иванушки", а слово International — зачеркнуто», — описал Матвиенко возможное решение.

Кроме того, продюсер поделился мнением о проблеме чрезмерного употребления иноязычных слов в целом, признавшись, что обилие англицизмов в современном языке вызывает у него усталость и раздражение.

