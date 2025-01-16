Продюсера Бориса Ханчаляна назначили замгендиректора «Газпром-медиа холдинга»

Бориса Ханчаляна назначили заместителем генерального директора «Газпром-медиа холдинга». Об этом говорится на официальном сайте компании.

На этой должности он будет отвечать за развитие международного партнерства, а также производство и дистрибуцию контента. Как отметил сам Ханчалян, он планирует сосредоточиться на проектах, которые обеспечат устойчивый рост холдинга и укрепят его позиции на рынке.

Ханчаляну 38 лет. Ранее он занимал должность советника генерального директора «Газпром-медиа холдинга» и был заместителем генерального директора ГПМ РТВ. Кроме того, он являлся членом Общественной палаты РФ.

Ханчалян также известен как сопродюсер таких популярных сериалов, как «Ресторан по понятиям», «Бедный олигарх» и «Салют, начальник!».

На фоне растущего интереса к цифровым видеоплатформам, отметил Ханчалян, его деятельность будет направлена на создание новых, инновационных проектов, что соответствует текущим трендам медиаиндустрии.

Ранее портал 47News сообщил, что в «Газпроме» намерены уволить более 1 тыс. сотрудников.