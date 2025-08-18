Продленки в российских школах станут бесплатными

Депутаты ЛДПР подготовили законопроект для внесения в Государственную Думу, который предполагает обязать органы государственной власти и местного самоуправления гарантировать бесплатную организацию групп продленного дня в школах для учащихся 1-9 классов, сообщает ТАСС.

Поправки планируется внести в статью 66 закона «Об образовании в Российской Федерации».

Согласно проекту, финансирование расходов, связанных с присмотром и уходом за детьми в рамках продленки, должно осуществляться за счет бюджетных средств. Законодатели предлагают прямо запретить взимание с родителей о платы за эти услуги.

