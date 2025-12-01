«Продлить себе новогодние праздники»: юрист раскрыл секрет выгодного отпуска

В интервью агентству РИА Новости специалист пояснил, что наиболее рациональным решением будет присоединение оплачиваемого отпуска не к январю, а к последней неделе декабря.

Ключевым фактором здесь является экономическая целесообразность. Как отметил юрист, основная причина кроется в разном количестве рабочих дней в декабре и январе при сохранении фиксированного оклада. Поскольку в конце года рабочих дней традиционно больше, стоимость каждого из них оказывается ниже. Если брать отпуск в январе, когда рабочих дней меньше и, соответственно, цена одного дня выше, работник теряет в заработке больше. Таким образом, когда стоимость одного рабочего дня превышает размер среднедневного заработка, оформление отпуска становится финансово невыгодным шагом.

Ранее сообщалось о том, что Онищенко призвал россиян отказаться от поездок в теплые страны на Новый год.