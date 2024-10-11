Продолжается капитальный ремонт теплосетей в поселке Покровский Городок Одинцовского округа

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с депутатами окружного Совета проинспектировал ход капитального ремонта теплосетей и ГВС в поселке Покровский Городок. Рабочие завершают монтаж трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения и приступают к гидравлическим испытаниям. Всего будет заменено более 2 км труб.

«Проинспектировали ход капитального ремонта теплосетей на территории Покровской средней общеобразовательной школы, где заканчиваются работы по прокладке теплотрассы на школу и на детский сад. Подрядчик — строительная компания «Империя» — прокладывает в посёлке новую теплотрассу общей протяжённостью 2,2 км. Сети прокладываются по новому проекту параллельно существующим, — сообщил Андрей Иванов. — С трудностями мы столкнулись сразу после передачи военного городка в муниципальную собственность. Процент износа коммуникаций здесь составлял более 60%. Программа модернизации коммунальной инфраструктуры, которую запустил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, позволила нам полностью заменить сети»

Глава муниципалитета поручил сократить сроки окончания работ, выполнив переключение абонентов от старых систем к новым, до 20 октября. После этого будет завершено комплексное благоустройство территории, которое пришлось сдвинуть по срокам из-за работ на сетях.