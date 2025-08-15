Продолжается комплексная реконструкция хирургического корпуса Пушкинской клинической больницы

13 августа в рамках инспекционной поездки объект посетил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, депутат Московской областной Думы Михаил Ждан, его заместители и депутаты местного Совета депутатов, чтобы оценить прогресс ремонтных мероприятий.

Работы по обновлению здания начались в 2023 году. В то время прием пациентов продолжался в одной части корпуса, а в другой велись строительные работы. Изначально привлеченный подрядчик не смог выполнить свои обязательства, что потребовало принятия решения о расторжении контракта и прекращении сотрудничества. На момент прекращения сотрудничества было выполнено 42% работ.

«По решению губернатора было принято решение кардинально изменить ситуацию, расторгнув все договоренности с предыдущими исполнителями, которые не смогли обеспечить эффективную реализацию проекта. В настоящее время заключен новый контракт, и подрядчик приступил к выполнению поставленных задач. Планируется получить заключение государственной экспертизы к концу текущего года, а завершить реализацию этого масштабного проекта в нашем городском округе осенью 2026 года», - заявил глава округа Максим Красноцветов.

В настоящее время проводятся проектно-разведочные работы, ожидающие согласования в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза», осуществляется передача объекта, строительной площадки и объемов выполненных работ от прежнего подрядчика к новому. Ожидается, что завершение работ в корпусе произойдет к концу 2026 года.

«Мы видим существенное ускорение темпов работ. Будут установлены все необходимые инженерные системы, включая операционные блоки, подключены все консоли, и проведены работы по вентиляции», - отметил заместитель генерального директора ООО «Инжиниринг групп» Алексей Ведищев.

В сфере здравоохранения округа происходят значительные преобразования. В настоящее время ведутся капитальные ремонты двух поликлиник, а в Пушкино возводится новая больница, рассчитанная на 400 посещений в смену.