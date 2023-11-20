Продолжается конкурс на знание основ Конституции РФ

Продолжается всероссийский конкурс на знание основ российской Конституции. Тестирование организовала партия «Единая Россия». Оно приурочено к тридцатилетию со дня принятия этого документа.

Так, партия организовала специальный проект «Тридцатилетие Конституции Российской Федерации», в рамках которого проводится тестирование на знание основ Конституции.

Участникам конкурса предлагается ответить на десять вопросов о документе. Сделать это можно онлайн на сайте проекта до 25 ноября. Итоги тестирования подведут до конца текущего месяца, а в следующем вручат призы победителям.