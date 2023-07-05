Продолжается конкурсный отбор программы «Юнармия Арт» в «Артеке»

Жители Подмосковья могут принять участие в программе «Юнармия Арт», которая пройдет на базе Международного детского центра «Артек» с 25 сентября по 16 октября.

Программа реализуется движением «Юнармия» в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» нацпроекта «Образование».

Конкурсный отбор продлится до 26 июля. Заявки принимаются от участников движения в возрасте от 11 до 17 лет, участников мероприятий различных уровней вокальной, хореографической, художественной, декоративно-прикладной деятельности.

К заявке нужно прикрепить копии дипломов или сертификатов, которые подтверждают достижения в указанных сферах деятельности, медали, рекомендательные письма. Кроме того, необходимо выполнить конкурсное задание – создать видеопрезентацию участника о его творческих достижениях и результатах.

Второй этап конкурса пройдет с 27 июля по 11 августа. В его рамках будут определены финалисты. Финал состоится не позднее 15 августа.