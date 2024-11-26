Продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры в городском округе Чехов

Социальные учреждения и многоквартирные дома, расположенные на территории городского округа Чехов, обеспечены горячим водоснабжением и отоплением.

Теплоноситель подается с учетом температурного графика.

С целью повышения надежности систем и снижения риска аварийной ситуации для жизнеобеспечения населения на 11-ти котельных округа введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Чеховского звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, были выполнены меры для улучшения работы муниципальной ресурсоснабжающей организации. Так, увеличена заработная плата и расширен штат сотрудников.

МП «ЖКХ Чеховского района» заключил договоры на формирование дополнительных аварийных бригад. Принятые меры позволят быстро реагировать на неисправность коммунальных объектов и инженерных сетей, износ которых превышает 75%. Не прекращается набор подменных специалистов Теплосети. Так, 60 специалистов уже трудоустроены.

«Ситуация с теплоснабжением г.о. Чехов находится на постоянном контроле в Правительстве Московской области и у Главы муниципалитета», — отметили в Администрации г.о. Чехов.

Городской округ Чехов вошел в программу, в рамках которой будет реализована масштабная модернизация коммунального хозяйства. В планах до конца декабря текущего года выполнение следующих комплексных работ: завершение строительства котельной в д. Бершово, замена оборудования на котельной № 10 в р. п. Столбовая, капитальный ремонт оборудования на котельной № 1 и реконструкция котельной в Чехов-7.

На объектах теплоснабжения также проведут ряд работ. Проект реализован в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023-2028 годы». В настоящее время заключены контракты на проведение проектно-изыскательских работ на территории местных котельных.

В программу реконструкции и капитального ремонта внесены 22 котельные муниципалитета. На 235 участках работы выполнят в части реконструкции участков тепловых сетей. Запланировано также строительство трех новых участков теплосетей, общая протяженность которых достигнет практически 25 км в двухтрубном исполнении.