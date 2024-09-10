Продолжается отборочный этап конкурса по открытому системному ПО Open OS Challenge

Продолжается первый отборочный этап конкурса по открытому системному программному обеспечению Open OS Challenge 2024. Об этом сообщает АНО ЦРИТ «ИТ-Планета».

Принять участие в конкурсе могут как профессиональные инженеры и программисты, использующие свободное ПО в своей повседневной работе, так и любители, энтузиасты и студенты, изучающие профильные технические специальности в области системного программирования и администрирования открытых операционных систем на основе ядра Linux.

Первый этап конкурс продлится до 22 сентября. Он включает в себя онлайн-тестирование. Второй этап — практический. Он пройдет 28-29 сентября. Победители двух отборочных туров получат приглашение на финал, который пройдет в очном формате 26-27 октября.

Победителей ждут денежные призы и поездка в Китай. В рамках поездки планируется посещение ключевого события в мире open source — конференции разработчиков Фонда OpenAtom и финала конкурса OpenAtom Competition. Размер денежных призов: 400 тысяч рублей за первое место, 300 тысяч рублей за второе и 200 тысяч рублей за третье. Для тех, кто займет четвертое и пятое места, предусмотрены поощрительные призы в размере 50 тысяч рублей.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса.